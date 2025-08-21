En Eres mi Bien, el capítulo 04 estuvo cargado de emociones intensas y giros inesperados. Leticia sorprendió a Valeria ofreciéndole dinero para que se aleje de Mauricio, con la promesa de un local frente al mar, pero la respuesta fue un claro rechazo. Sin embargo, segundos después, la propia Leticia sorprendió a todos al felicitar a Valeria por su integridad, dejando en claro que su intención es ponerla a prueba.

En el plano sentimental, Cayetana confesó a Fiorella que en el pasado tuvo un beso con Sebastián, algo que generó incertidumbre en Fiorella. Además, Cayetana reveló a Alan el romance incipiente entre Sebastián y Fiorella, causando enojo y dudas en el joven. A pesar de eso, la joven terminó subida en la moto de Alan, ¿es una escena que volverá a repetirse?

Sebastián y Fiorella también dieron un paso importante en su relación al escaparse juntos de la universidad, mientras que Toñito, hijo de Valeria, sufrió bullying en la escuela por la relación de su madre con Mauricio, lo que lo llevó a reaccionar con un puñetazo para defenderse.

Finalmente, Sebastián mostró una faceta misteriosa al recibir una llamada de alguien más, justo después de una cita romántica con Fiorella, dejando en el aire la pregunta: ¿la está engañando?

Este capítulo nos invita a preguntarnos: ¿Podrán superar estos conflictos? ¿Qué pasará con los secretos y las nuevas relaciones? No te pierdas el próximo episodio de Eres mi Bien para descubrirlo.

Mira AQUÍ el CAPÍTULO 03 de Eres Mi Bien de este jueves 21 de agosto

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!