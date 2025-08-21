En Eres mi Bien, la relación entre Leticia y Valeria dio un giro tan inesperado como desconcertante. Luego de su primer cruce en un restaurante de lujo frente al mar, ambas volvieron a encontrarse en el local “Las Chalaquitas”. Todo indicaba que esta vez el ambiente sería más cordial… pero nada más lejos de la realidad. La tensión subió rápidamente y Valeria, molesta por la actitud de la madre de Mauricio, la invitó a retirarse del lugar. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a todos atónitos.

Tras la discusión, Leticia aplaudió fuertemente y soltó una frase que cambió por completo la escena: “¡Bravo, Valeria, bravo! Te felicito, pasaste la primera prueba”. Entre risas, dejó claro que todo había sido una especie de evaluación personal hacia la mujer que podría estar al lado de su hijo. Luego, añadió con franqueza: “Eres una mujer con principios, admirable e íntegra”, demostrando que, a pesar del conflicto, había quedado impresionada con la firmeza de Valeria.

Más calmada, Leticia se sentó en una de las mesas del restaurante y agregó que ella también era madre y que solo buscaba lo mejor para su hijo. Entonces, mirándola directamente, preguntó: “¿Aún sigue en pie la invitación a comer?”. En este capítulo de Eres mi Bien, lo que parecía una enemistad sin retorno podría haberse transformado en respeto… ¿o en una nueva estrategia?

¿Leticia verdaderamente está comenzando a aceptar a Valeria o todo esto es parte de un nuevo plan? ¿Qué hará Valeria ante este cambio repentino? No te pierdas lo que viene en Eres mi Bien.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR