Eres Mi Bien Capítulo 04: Leticia le ofrece DINERO a Valeria para que se aleje de Mauricio, ¿ella aceptará?
La madre de Mauricio le ofreció dinero para que pueda poner un restaurante frente al mar.
En Eres mi Bien, el primer encuentro entre Leticia y Valeria fue tenso, pero dio pie a una confesión inesperada. Aunque Leticia le dijo a su hijo que veía en Valeria a una mujer con carácter, todo parece haber sido una farsa.
En el último capítulo, Leticia fue directamente al restaurante “Las Chalaquitas” y sin rodeos le soltó: “No te hagas la digna, cuánto quieres para alejarte de mi hijo”. La intención de comprar la distancia de Valeria fue clara cuando le ofreció un local de lujo: “Yo te podría dar un local de lujo frente al mar porque sé que tu sueño es salir de este barrio”.
Pero Valeria, firme en sus principios, respondió molesta: “No necesito su dinero y si fuese tan amable lárguese”. Este enfrentamiento encendió las tensiones, mientras Eres mi Bien sigue captando a más y más seguidores.
¿Aceptará Valeria algún tipo de trato? ¿Qué hará Mauricio cuando se entere? No te pierdas lo que sigue en Eres mi Bien.
