En Eres mi Bien, el primer encuentro entre Leticia y Valeria fue tenso, pero dio pie a una confesión inesperada. Aunque Leticia le dijo a su hijo que veía en Valeria a una mujer con carácter, todo parece haber sido una farsa.

En el último capítulo, Leticia fue directamente al restaurante “Las Chalaquitas” y sin rodeos le soltó: “No te hagas la digna, cuánto quieres para alejarte de mi hijo”. La intención de comprar la distancia de Valeria fue clara cuando le ofreció un local de lujo: “Yo te podría dar un local de lujo frente al mar porque sé que tu sueño es salir de este barrio”.

Pero Valeria, firme en sus principios, respondió molesta: “No necesito su dinero y si fuese tan amable lárguese”. Este enfrentamiento encendió las tensiones, mientras Eres mi Bien sigue captando a más y más seguidores.

¿Aceptará Valeria algún tipo de trato? ¿Qué hará Mauricio cuando se entere? No te pierdas lo que sigue en Eres mi Bien.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR