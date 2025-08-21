En Eres mi Bien, los vínculos entre los jóvenes siguen dando giros inesperados. Cayetana, la hija mayor de Valeria, ha comenzado a notar el creciente interés entre Sebastián y Fiorella, su mejor amiga. Este acercamiento despertó en ella cierta incomodidad, no solo por la relación que empieza a surgir, sino también por un secreto del pasado que finalmente decidió revelar.

En una conversación sincera y directa, Cayetana se armó de valor y le confesó todo a Fiorella: “Sebas y yo chapamos”, dijo mirándola a los ojos. La revelación dejó en shock a su amiga, pero Cayetana se apresuró en aclarar el contexto: “Eso fue hace bastante tiempo, cuando estaba soltera… pero ahora a él le gustas tú”. La escena fue tan tensa como emotiva, mostrando que, a pesar de todo, Cayetana no quiso ocultarle la verdad a quien considera como una hermana.

Este momento marca un antes y un después en la amistad entre las chicas, pero también en la relación que podría surgir entre Fiorella y Sebastián. En Eres mi Bien, los enredos amorosos no dejan de escalar y ya nadie parece tener el corazón completamente a salvo.

¿Podrá Fiorella confiar en lo que siente por Sebastián? ¿Habrá tensión entre las amigas? No te pierdas el próximo capítulo de Eres mi Bien.

