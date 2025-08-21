En Eres mi Bien, los sentimientos no correspondidos comienzan a desatar consecuencias. Alan ha estado claramente interesado en Fiorella, pero ella, sin estar enamorada, no logró corresponderle. Justo cuando su corazón empezaba a inclinarse por Sebastián, ocurrió algo inesperado: un beso entre ambos que fue visto por Cayetana.

Lejos de quedarse callada, Cayetana decidió enfrentar la situación y contárselo a Alan. En un momento de sinceridad, le soltó con franqueza: “Mejor es que te enteres por mí, Sebas y Fiorella…”. Alan, evidentemente dolido, respondió con impotencia: “Yo sabía, si fuese otro pata entiendo, pero ese la va a hacer sufrir”. La noticia lo descolocó por completo y, para calmarse, dijo que saldría a manejar en su moto.

Pero la escena no terminó ahí. Al ver su estado, Cayetana le pidió: “Llévame contigo”. Una frase sencilla que podría ser el inicio de un nuevo vínculo. En Eres mi Bien, todo puede cambiar en un instante, y los caminos cruzados entre amistades y amores no hacen más que entrelazarse cada vez más.

¿Será este el inicio de algo entre Alan y Cayetana? ¿Cómo reaccionará Fiorella si se entera? No te pierdas el próximo capítulo de Eres mi Bien.

