En el tercer capítulo de Eres mi Bien, Valeria, dueña del restaurante Las Chalaquitas, recibió la inesperada visita de Mauricio, quien llegó al local con la intención de conocer más a la misteriosa mujer que había llamado su atención en una fiesta el día anterior.

Sin embargo, el momento se arruinó por la sorpresiva aparición de Rubén, ex pareja de la emprendedora, quien lleno de celos se acercó directamente a Mauricio y le lanzó un puñetazo.

Mauricio, dolorido y desconcertado, se retiró del lugar. Avergonzada, Valeria salió tras él y le dijo: “No sé cómo disculparme contigo”. Lejos de molestarse, él respondió con calma: “Todo está claro, no hay mayor problema”.

¿Este incidente arruinará lo que apenas comenzaba entre ellos? ¿Volverá Rubén a interponerse en la vida de Valeria? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Eres mi Bien, justo después de Yo Soy, solo por Latina!

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR