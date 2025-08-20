En el más reciente capítulo de Eres mi Bien, la relación entre Fiorella y Sebastián da un giro inesperado. Después de una creciente cercanía, que incluyó una fiesta y largas conversaciones por mensaje, hoy la joven decidió dejar a Alan para irse en el auto de Sebastián.

Tras proponerle “algo productivo”, el momento terminó en un beso apasionado. Fiorella se mostró inicialmente sorprendida, pero luego respondió con una sonrisa cómplice.

Cayetana, quien empezaba a sentir algo por Sebastián, presenció la escena, al igual que Alan, que llegó en su moto justo a tiempo para ver lo que sucedía. ¿Qué sentirán ambos ante esta inesperada situación?

¿Seguirán adelante estos nuevos sentimientos o se complicarán aún más las cosas? No te pierdas lo que viene en Eres mi Bien, después de Yo Soy, solo por Latina.

