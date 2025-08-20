En el último capítulo de Eres mi Bien, Sebastián ha mostrado un interés muy marcado en Fiorella desde que la conoció. Primero la invitó a una fiesta junto a Alan y otros amigos, pero durante la velada solo estuvo pendiente de ella. Desde entonces, han intercambiado mensajes y concretado varios encuentros.

Hoy, aunque Alan pasó a recoger a Fiorella en su moto, ella decidió irse supuestamente sola, pero al llegar a la universidad se la vio subiendo al auto de Sebastián.

Con una sonrisa, él le dijo: “Que el profe cierre la puerta y así podemos aprovechar la hora para hacer algo más productivo”, y tras unos segundos, la besó, un gesto que ella correspondió.

¿Será este el comienzo de una nueva relación para Fiorella? ¿Cómo reaccionará Alan ante esta situación? No te pierdas los próximos capítulos de Eres mi Bien, luego de Yo Soy, solo por Latina.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR