El tercer capítulo de Eres mi Bien trajo momentos intensos que dejaron a todos con el corazón latiendo a mil. Desde confesiones dolorosas hasta tensiones familiares, la historia no deja de sorprender.

Por un lado, Alan finalmente le confesó su amor a Fiorella, pero fue rechazado con un tajante: “Yo no, lo siento”. Más adelante, devastado, el joven se quebró frente a su padre: “No sé cómo sacarla de mi corazón”, admitió entre lágrimas.

Pero mientras uno sufre por amor, otra lo encuentra: Fiorella y Sebastián se besaron frente a todos, incluyendo a Alan y Cayetana, quienes no pudieron ocultar su sorpresa y dolor al presenciar el momento. Sin embargo, Cayetana parece que contará una verdad sobre Sebas que podría desetabilizar los sentimientos de Fiorella.

En paralelo, Foncho decidió cerrar definitivamente el ciclo con Lucía, su ex. Tras pasar la noche en su casa, aunque sin retomar la relación, él le dejó claro que no volverán, y ella se despidió diciendo: “Si me voy, ya no me vas a ver nunca más”.

Y como si eso fuera poco, Leticia, la madre de Mauricio, sorprendió a su hijo cenando con Valeria. Con una actitud distante, ignoró el saludo de la empresaria y dejó en el aire una tensión que promete más conflictos: “Conozco a todos los dueños de los restaurantes más prestigiosos de la zona”, soltó, desmereciendo “Las Chalaquitas”.

¿Podrá Alan superar su desamor? ¿Cómo reaccionará Cayetana ante el beso de Sebastián? ¿Logrará Valeria ganarse un lugar en la vida de Mauricio pese a Leticia? ¡No te pierdas lo que viene en Eres mi Bien, justo después de Yo Soy, solo por Latina!

