En el más reciente capítulo de Eres mi Bien, Leticia, madre de Mauricio, y Valeria protagonizaron un tenso encuentro que dejó claro que ninguna de las dos se dejará intimidar fácilmente. Tras la creciente amistad entre Mauricio y Valeria, que podría convertirse en algo más, el primer cara a cara entre ambas mujeres mostró su fuerte carácter y personalidad.

Al llegar, Valeria extendió la mano para saludar con cortesía, pero Leticia la ignoró con un gesto de superioridad y no le devolvió el saludo. Luego, con tono altanero, comentó: “Conozco a todos los dueños de los restaurantes más prestigiosos de la zona”, dejando claro que “Las Chalaquitas” no es un lugar que ella valore.

Este cruce tenso promete abrir nuevas líneas de conflicto en la historia. ¿Podrán ambas mujeres superar sus diferencias? ¿O esta rivalidad marcará el futuro de Mauricio y Valeria?

