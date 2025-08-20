En el último episodio de Eres mi Bien, tras la conexión que surgió en la fiesta de los 50 años de Valeria, Mauricio y ella decidieron salir a cenar a un restaurante en Luz. Lo que parecía una noche tranquila, sin embargo, podría tornarse complicada.

De manera inesperada, Leticia, la madre de Mauricio, apareció en el local y al ver a Valeria, no pudo evitar mostrar una mirada de superioridad y cierto desdén. Con voz firme, le dijo a su hijo: “Qué sorpresa, Mauricio”.

El joven, visiblemente incómodo, mostró una expresión de incertidumbre, sin saber muy bien cómo reaccionar ante la situación.

¿Se atreverá Leticia a hacer un desplante frente a Valeria? ¿Qué pasará con esta incipiente relación? No te pierdas la continuación en Eres mi Bien, después de Yo Soy, solo por Latina.

