En el nuevo episodio de Eres mi Bien, Foncho dejó en claro que no quiere retomar su relación con Lucía, pese a los intentos de ella por reconectarse. Aunque están separados desde hace un tiempo, la joven ha regresado en más de una ocasión a casa de su ex con distintas excusas, tratando de quedarse cerca.

Esta vez, tras mucha insistencia, Lucía logró quedarse a dormir en casa de Foncho. Sin embargo, él fue firme y le dejó claro que no volverían a compartir la misma cama. Decidido a cerrar el ciclo, le entregó su cámara fotográfica para que se la llevara, en un claro gesto de despedida.

Al salir, Lucía lo miró y le dijo: “Si me voy, ya no me vas a ver nunca más”, a lo que Foncho respondió serenamente: “Es una pena que guardaré de por vida”.

¿Realmente será el final entre ellos? ¿O Lucía aún tiene algo más planeado? ¡Descúbrelo en el próximo capítulo de Eres mi Bien, justo después de Yo Soy, solo por Latina!

