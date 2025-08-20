En el tercer episodio de Eres mi Bien, la historia entre Alan y Fiorella dio un giro inesperado. Aunque su relación siempre ha estado marcada por la amistad y el cariño, él decidió dar un paso más y abrir su corazón. “Te amo desde que éramos niños”, le confesó con sinceridad.

Pero eso no fue todo. Viendo cómo ella empezaba a acercarse a Sebastián, su compañero de universidad, Alan no pudo ocultar su dolor y le dijo: “Me mata verte con otros chicos, me mata verte con Sebas. Tal vez no tengo derecho a decirte esto, pero me duele… y me duele porque yo realmente quería un futuro contigo”.

La respuesta de Fiorella fue contundente y dejó sin palabras al joven: “Yo no. Lo siento”.

A pesar del rechazo, Alan, con el corazón roto pero lleno de cariño, le dijo: “Entonces si la única manera de quedarme en tu vida es siendo tu mejor amigo, ahí me quedo”. En silencio, Fiorella entró a su casa, dejando a Alan solo en la puerta, visiblemente afectado.

¿Podrá Alan superar este momento? ¿Cambiará algo entre ellos después de esta conversación? ¡No te pierdas lo que viene en Eres mi Bien, justo después de Yo Soy, solo por Latina!

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR