En Eres mi Bien, Valeria se está comenzando a ilusionar con la presencia de Mauricio. Ambos se conocieron en la fiesta de cumpleaños 50 de la mujer emprendedora; sin embargo, el interés de él ha hecho que ambos se acerquen cada vez más.

Es por eso que ambos saldrán hoy a cenar: “Hace 20 años que no tengo una cita”, dijo la mujer mientras se arreglaba, ¿será este el comienzo de una nueva etapa en su vida?

Por otro lado, Fiorella será abordada por Alan, su mejor amigo de toda la vida, que sin poder ocultar sus sentimientos, le declarará sus sentimientos: “Estoy enamorado de ti”

¿Qué pasará con Valeria y Mauricio en esta cita? ¿Fiorella corresponderá a los sentimientos de Alan? ¡No te pierdas Eres Mi Bien este miércoles, justo después de Yo Soy! Y después, quédate con nosotros para disfrutar de Eres Mi Bien.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

