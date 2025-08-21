En Eres mi Bien, la relación entre Alan y Fiorella está al borde del colapso. Tras la confesión de amor de él, ella decidió tomar distancia, dejando en claro que sus sentimientos no van por el mismo camino.

Todo se complica aún más cuando Cayetana presencia un momento clave: el beso entre Fiorella y Sebastián en la universidad. Con esta información en manos de Cayetana, Alan se entera finalmente de lo ocurrido, y la tensión estalla. Todo esto sucede mientras el eco de Eres mi Bien retumba en cada una de sus decisiones.

Por otro lado, Leticia, la madre de Mauricio, protagoniza una acalorada discusión con Valeria en el restaurante “Las Chalaquitas”. La madre, desconfiada de las intenciones de la joven, le ofrece dinero para que se aleje de su hijo, generando un tenso momento que no dejará a nadie indiferente.

¿Qué pasará ahora que Alan sabe la verdad? ¿Cómo reaccionará Sebastián al quedar expuesto? ¿Y qué hará Valeria ante la humillación de Leticia? No te pierdas todo lo que ocurre en Eres mi Bien, de lunes a viernes por Latina.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

