En el reciente capítulo de Eres mi Bien, Alan vivió un momento muy doloroso tras la confesión de amor que le hizo a Fiorella. Aunque él se sinceró, ella le dejó claro que solo lo ve como un amigo y no se imagina un futuro juntos como pareja.

Con el corazón roto, Alan llegó a su casa devastado y se encontró con su padre, a quien le confesó que para todos era evidente cuánto estaba enamorado de ella. Con la voz quebrada, expresó: “Ella solo me quiere como un amigo”.

Y agregó con tristeza: “A ella le gusta un baboso de la universidad, no sé cómo sacarla de la cabeza y de mi corazón”.

Su padre, intentando consolarlo, le dio un sabio consejo: “El corazón no se puede apagar, pero sí se distrae. Sal a fiestas, escucha música y vas a ver que, tarde o temprano, ese dolor bajará de volumen”.

¿Logrará Alan superar este desamor? ¿Qué camino tomará su corazón? No te pierdas lo que viene en Eres mi Bien, justo después de Yo Soy, solo por Latina.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR