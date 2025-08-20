En el tercer episodio de Eres mi Bien, se vivió un momento emotivo y revelador entre Alan y Fiorella, quienes han sido mejores amigos desde la infancia. Se conocen desde la escuela primaria, pasaron juntos la secundaria y ahora comparten clases en la universidad. Sin embargo, lo que ella no sabe es que para él, su cariño va mucho más allá de la amistad.

Motivado por los celos al ver que Fiorella comienza a mostrar interés por Sebastián, un compañero de clases, Alan decidió confesar lo que siente justo en la puerta de su casa. Con el corazón en la mano, le dijo: “Fiorella, estoy enamorado de ti. De toda la vida. Desde que éramos muy chiquitos y me prestabas tus juguetes. Desde la primaria a la secundaria y ahora en la universidad”.

Ella, sorprendida y sin saber cómo reaccionar, respondió con delicadeza pero con claridad: “Estás confundido, tú y yo somos amigos”. Luego añadió: “Yo te quiero como un amigo, ¿podemos hacer como si esta conversación jamás pasó?”.

Alan, conmovido pero respetuoso, solo atinó a decir: “Tranquila, lo último que quiero es que esto cambie las cosas entre nosotros”, antes de marcharse.

¿Será este el final de su amistad o apenas un nuevo capítulo en su historia? ¿Podrá Alan superar este rechazo? ¡No te pierdas el próximo episodio de Eres mi Bien, justo después de Yo Soy, solo por Latina!

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR