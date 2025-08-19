En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, la tensión creció cuando Valeria le repitió a Rubén que se largara después de que este golpeara a Mauricio.

Él, intentando calmarla, le pidió no hacer un escándalo frente a los clientes, pero tras los insultos de Roxana, Valeria fue contundente: “Eres un mentiroso, porque yo no soy tu mujer”.

Sin aceptar la realidad, Rubén respondió que solo la estaba cuidando de los coqueteos de Mauricio, pero ella retrucó: “¿Y qué si lo estaba haciendo? A ti no te importa, ya no tenemos nada”.

El momento se tornó más tenso cuando Rubén mencionó a “nuestros hijos” y dijo que estaba quedando como un “cachudo” frente al barrio, lo que provocó que Roxana y Meche casi lo golpearan.

Por pedido de Valeria, ellas lo dejaron a solas con él. Fue entonces cuando Rubén, con la voz quebrada, le confesó que aún la amaba. Sin embargo, Valeria fue firme, le dijo que entendiera que ella ya no.

Le recordó que ya le dio miles de oportunidades, pero nunca cambió, pues seguía comportándose como un “adolescente sin trabajo” mientras ella se partía el lomo por sus hijos. Con lágrimas contenidas, lo despidió con una frase dura y liberadora: “Si de verdad me quisieras, me dejarías en paz”.

Tras su partida, Roxana y Meche regresaron para consolar a su amiga, quien por fin pudo desahogarse.

¿Será este el punto final entre Valeria y Rubén? ¿O él insistirá en recuperarla a toda costa? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

