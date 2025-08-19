Al llegar al local en el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Rubén detuvo a Mauricio y, con tono desafiante, le preguntó quién le había dado permiso de acercarse a Valeria, refiriéndose a ella como “mi mujer“.

Confundido, Mauri respondió con un “¿tu mujer?”, pero la insistencia de Rubén dejó claro que él estaba dispuesto a sacarlo del lugar.

Aunque Mauricio intentó irse en paz, no dejó pasar la oportunidad de lanzar una última frase: “Me voy muy apenado por no seguir probando los potajes de tu mujer”, en referencia al ceviche de pota. Esto provocó la furia de Rubén, quien no dudó en darle un puñetazo en la cara.

El escándalo alarmó a Roxana, Meche y Valeria, quienes salieron de la cocina para ver qué ocurría. Cuando Valeria vio a Mauricio herido, se acercó a ayudarlo, pero él rechazó la asistencia y decidió retirarse.

Mientras se marchaba, Rubén continuó gritándole, hasta que se encontró de frente con las tres amigas, especialmente con una furiosa Valeria, quien le advirtió entre dientes: “Lárgate si no quieres que te mate”.

¿Hasta dónde llegará la violencia de Rubén? ¿Podrá Valeria proteger a Mauricio y mantener la calma en su restaurante? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

