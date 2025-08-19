En Eres Mi Bien, Mauricio se disculpó con Valeria y le reveló que estaba separado, mientras compartían una comida llena de complicidad. Sin embargo, la felicidad se vio interrumpida cuando Rubén, convencido de que Valeria aún era “su mujer”, enfrentó a Mauricio y terminó golpeándolo, lo que provocó la furia de Valeria: “Lárgate si no quieres que te mate”, le gritó con rabia contenida.

Por otro lado, Fiorella rechazó la invitación de Sebastián a una fiesta para priorizar sus estudios, lo que despertó los celos de Alan, quien terminó confesando que estaba enamorado de ella. Mientras tanto, Foncho se vio sorprendido por la llegada de Lucía a su casa, quien entre juegos y enredos logró quedarse con él a pesar de sus quejas.

Además, Claudia Martínez conoció a Ricardo Vega, un postulante que la impresionó más de lo que esperaba, y Francisca buscó la ayuda de su tía Rebeca para alcanzar la fama, aunque la exigente mujer le dejó claro que nada sería fácil.

¿Podrá Valeria mantenerse firme frente a Rubén? ¿Aceptará Fiorella los sentimientos de Alan o se dejará llevar por Sebastián? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien!

