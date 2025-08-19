En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Francisca se armó de valor y le pidió a su tía Rebeca que la ayudara a ser famosa. Ella, sin rodeos, le advirtió sobre los riesgos de la fama y lo duro que es convertirse en una artista de verdad. Para asegurarse de que su sobrina estuviera lista, Rebeca la presionó para que mostrara todas sus facetas y talentos.

Tras escucharla y verla en acción, la tía no dudó en ser implacable: le dijo que “no tenía lo suficiente” y la mandó a preparar limonada. Desilusionada y al borde de las lágrimas, Francisca se retiró sin imaginar que todo formaba parte de una nueva prueba.

En secreto, Rebeca reconoció que su sobrina tiene algo especial, pero quiere comprobar si es capaz de levantarse después de un “no” y demostrar que realmente tiene hambre de triunfar.

¿Será este revés suficiente para que Francisca se rinda o demostrará que está dispuesta a luchar por su sueño? ¿Logrará convencer a Rebeca de que tiene lo necesario para convertirse en una verdadera artista? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

