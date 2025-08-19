En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Mauricio y Valeria disfrutaron de un momento juntos en el restaurante de ella. Entre risas y buena comida, él se disculpó por haber llegado sin preguntar a su cumpleaños y por irse sin avisar, explicando que lo hizo porque recibió una llamada urgente del colegio de su hija, quien había tenido un accidente. Además, aclaró que estaba separado de la madre de la niña desde hace años.

La confesión sorprendió gratamente a Valeria, quien también compartió que estaba separada y que su hijo menor tenía la misma edad que la hija de Mauricio.

La conversación fluyó con naturalidad: ella le habló de su hija mayor de 20 años, y él, con un toque coqueto, comentó que si era igual a su madre, debía ser tan bonita e inteligente como ella.

Entre bromas sobre su habilidad para bailar salsa y miradas cómplices, ambos siguieron compartiendo mientras eran espiados por Roxana y Meche.

