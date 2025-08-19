En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Foncho quedó en shock al descubrir a Lucía en su casa justo cuando había llegado con otra chica.

Sorprendido y molesto, le preguntó cómo había entrado y qué hacía allí, pero ella, llena de energía, le pidió quedarse solo por dos días porque no tenía adónde ir. Incluso se presentó con la invitada de Foncho y, entre risas, les dijo que siguieran disfrutando de la música mientras ella no molestaba.

Aunque él intentó convencer nerviosamente a su acompañante de que todo era un malentendido, la joven se marchó, y Lucía, traviesa, fingió quedarse dormida para evitar la confrontación.

Enfurecido, Foncho la persiguió exigiendo explicaciones, pero ella le reprochó que ni siquiera se preocupara por cómo estaba y que, al contrario, le había “salvado” de aquella mujer. Entre la persecución y las quejas, Lucía insistió en que tampoco le agradaba la idea de volver a convivir, pero que lo necesitaba.

A pesar de mostrarse firme y contarle hasta cinco para que se marchara, Foncho terminó por ceder a regañadientes. Lucía, halagadora, celebró su decisión, mientras él solo le concedió 24 horas para encontrar otro lugar donde quedarse.

¿Podrá Lucía convencer a Foncho de quedarse más tiempo? ¿Cómo reaccionará él al tenerla nuevamente en su casa? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!