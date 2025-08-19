En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Vicente, el papá de Rubén, lo increpó duramente por haber golpeado a un cliente en el restaurante.

Le dejó en claro que lo que hizo no fue lo correcto, puestenía que aceptar de una vez que él y Valeria ya no eran nada, que ella podía defenderse sola.

Le habló con tranquilidad a Rubén, quien estaba entre lágrimas y le dijo que debía ser responsable, conseguir trabajo, pagar la pensión y ayudar sin violencia, porque ese era el ejemplo que debía darle a sus hijos. Sin embargo, Rubén entendió todo al revés y fue a buscar a sus pequeños para convencerlos de que él tenía razón.

Con un discurso confundido, intentó que sus hijos lo apoyaran en su plan de mantener a Mauricio lejos de Valeria. Toño aceptó sin pensarlo mucho, pero Fiorella, la mayor, lo paró en seco: “No somos una pandilla (…) si de verdad quieres a mamá, déjala tranquila”, dejando en evidencia que ni siquiera su propia hija avalaba su comportamiento.

¿Será este el comienzo de un cambio en Rubén o insistirá en sus errores? ¿Podrá ganarse de nuevo el respeto de sus hijos y de Valeria? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!