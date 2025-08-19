En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Ricardo Vega se presentó a una entrevista con Claudia Martínez, mostrando su CV y explicando con detalle su formación, experiencia y proyectos.

Ella le advirtió que no basta con ser creativo, también hay que ser viable. Ricardo sonrió y aseguró que todos sus trabajos están respaldados por estudios de mercado, lo que llevó a Claudia a definirlo como un profesional “integral”.

Entre bromas y comentarios, la entrevista concluyó y Ricardo se retiró del lugar, pero Claudia no pudo ocultar lo que había sentido durante la reunión. Al quedarse sola, se mostró embobada y sonriendo, claramente impactada por él más allá del ámbito profesional.

¿Será que Claudia empieza a sentir algo más que admiración por Ricardo? ¿Cómo evolucionará este vínculo que apenas comienza? No te pierdas lo que pasará en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

