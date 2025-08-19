En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Fiorella disfrutaba de una conversación por mensajes con Sebastián, tanto que incluso se preguntaba si él realmente estaba enamorado de ella.

Su sonrisa se borró cuando apareció Alan, quien se acercó para disculparse por su arrebato anterior. Ella aceptó sus disculpas, pero le advirtió: “Ok, pero que no vuelva a pasar. Ya soy adulta y no necesito que me cuiden”.

Justo en ese momento, un nuevo mensaje llegó al celular de Fiorella y Alan, sin contenerse, preguntó de inmediato quién le escribía. Ella, molesta, lo acusó de no cambiar nunca y trató de entrar a su casa. Sin embargo, Alan la detuvo con palabras contundentes: “Ese tipo te hará daño, no es bueno para ti” y, sin poder contenerse más, confesó lo que sentía por ella, dejándola boquiabierta.

¿Será este el inicio de un nuevo capítulo entre Alan y Fiorella? ¿Qué pasará ahora que Sebastián también ha empezado a acercarse a ella? No te pierdas lo que viene en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

