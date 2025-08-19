En el reciente capítulo de Eres Mi Bien, Sebastián invitó a Fiorella a una fiesta, pero ella decidió rechazarlo porque necesitaba estudiar para mantener su beca, incluso siendo sábado.

Él, insistente, le pidió su número bajo la excusa de querer tener un contacto más directo por si necesitaba ayuda con algún curso, despidiéndose con un beso en la mejilla, dejando a Fiorella muy sonriente y nerviosa.

Esta escena no pasó desapercibida para Alan, quien no pudo ocultar su enojo y le reclamó sobre el motivo de que ella le diera su número, recordando que fue la madre de Fiorella quien le pidió que la cuidara

Sin embargo, Fiorella dejó en claro que el hecho de ser mejores amigos no le daba derecho a controlarla. “Soy una chica que sabe lo que hace y lo que quiere”, aseguró, aunque Alan no le creyó, lo que terminó por molestarla aún más y la llevó a marcharse.

¿Podrá Alan comprender que la amistad no significa control? ¿Cómo tomará Fiorella este desencuentro con su mejor amigo? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

