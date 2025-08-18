La esperada novela Eres mi Bien arrancó mostrando el carácter firme de Valeria, interpretada por Mónica Sánchez, quien en su primera aparición dejó claro que no se deja intimidar fácilmente.

Durante una visita al mercado el mismo día de su cumpleaños, la mayoría de vendedores la recibió con saludos y pequeños obsequios en señal de cariño. Sin embargo, en medio de esa calidez, un joven bromista se atrevió a decirle: “Uy, Valeria, ¿a quién le vas a regalar esa hermosa sonrisa?”.

Lejos de incomodarse, la protagonista respondió con una chispa única: “¡A ti no porque ya tienes flaca!”, lo que provocó las risas del muchacho antes de que ella continuara con sus compras.

¿Será esta escena una muestra de la fortaleza de Valeria? ¿O la veremos también dejarse llevar por el amor en el futuro? No te pierdas lo que sucederá en los próximos episodios y sigue disfrutando de Eres mi Bien.

