En el estreno de Eres mi Bien, Rubén, interpretado por Paul Martin, se presentó como un padre artista que busca recuperar a Valeria, su esposa y madre de sus hijos.

Durante la mañana de su cumpleaños número 50, Rubén llegó temprano para llevar a Toñito al colegio. Sin embargo, se llevó una grata sorpresa cuando el pequeño lo condujo a un costado de la casa y le dijo: “Rompí mi chanchito, hay 21 soles. Así que compra algo bonito a mi mamá”.

Emocionado por el gesto de su hijo, Rubén le respondió: “Te lo voy a devolver, mi campeón. Tu mamá se va a quedar con la boca abierta hoy, con el regalo que le voy a comprar y con una canción que le compuse”.

¿Logrará Rubén sorprender a Valeria y acercarse nuevamente a ella? No te pierdas los próximos capítulos y disfruta de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!