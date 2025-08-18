En el estreno de Eres mi Bien, Sebastián sorprendió a Fiorella al invitarla a salir justo frente a su mejor amigo, Alan, dejando entrever un posible conflicto entre los dos.

Aunque Alan siente ciertos sentimientos por Fiorella, estos aún no se han concretado, y la joven no lo sabe. Al llegar a su primer día de universidad, Fiorella intercambió sonrisas con Sebastián, quien al final de la clase se le acercó y le propuso asistir a una fiesta: “He conseguido el mejor local de Lima y va a ser un tonazo. Fiorella, sería lindo que vayas”, dijo, sorprendiendo a la joven.

Quien parecía haberse molestado ante la invitación fue Alan, dejando en el aire la incógnita de cómo manejará sus sentimientos, ¿se enterará Fiorella de lo que él siente por ella?.

¿Tendrán problemas entre amigos o surgirán nuevos romances en la universidad? No te pierdas los próximos capítulos y sigue la historia en Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

