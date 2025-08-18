En el estreno de Eres mi Bien, Rubén, expareja de Valeria y padre de sus hijos, quiso reconquistarla dedicándole una salsa que él mismo había compuesto durante su fiesta de 50 años.

Mientras tomaba el micrófono frente a la orquesta, Meche y Roxana, conocidas como “Las Chalaquitas”, conectaron el cable a un enchufe, provocando que Rubén recibiera una descarga eléctrica y terminara en el suelo.

Valeria, visiblemente molesta, se acercó y le dijo: “Vamos a hablar en la casa”, dejando claro que no estaba dispuesta a revivir el pasado.

¿Logrará Rubén recuperar el corazón de Valeria o sus esfuerzos terminarán en más percances? No te pierdas los próximos capítulos y sigue la historia en Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!