El estreno de Eres mi Bien presentó a Rubén Pacheco, interpretado por Paul Martin, quien desde el primer momento mostró una faceta perezosa y despreocupada.

En la escena inicial, Rubén se encontraba tirado en su cama casi dormido mientras ajustaba las clavijas de su guitarra. Fue entonces cuando apareció Vicente, su padre, quien lo observó con frustración y le dijo: “Amandita, ¿qué hicimos mal? Mira a este elemento, es irresponsable, vago, no ayuda en el hogar y tiene tres hijos”.

Para intentar poner orden, Vicente gritó: “¡No has pagado la luz! De cancioncitas no vas a vivir, tú tienes que hacer algo productivo para la casa”, mientras Rubén finalmente se levantaba. Tras unos segundos, el hijo explicó su urgencia: “¡Tengo que llevar al colegio a Toñito!”, y se fue a ducharse para cumplir con su responsabilidad.

¿Será que Rubén aprenderá a equilibrar su pasión por la música con sus obligaciones familiares? No te pierdas los próximos capítulos y sigue disfrutando de Eres mi Bien.

