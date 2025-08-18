En el estreno de Eres mi Bien, Valeria vivió un día lleno de sorpresas y emociones. Durante su cumpleaños, Rubén, su expareja y padre de sus hijos, intentó reconquistarla dedicándole una canción que él mismo había compuesto, pero terminó electrocutado por un travieso cable conectado por Meche y Roxana, conocidas como “Las Chalaquitas”.

Mientras tanto, Valeria compartió momentos con otros personajes: su amigo de siempre, Alan, y Sebastián, quien no dudó en invitarla a una fiesta, generando cierta tensión entre los jóvenes. Además, la protagonista disfrutó de la compañía de Mauricio, un padre amoroso que la hizo sonreír y con quien pareció sentirse cómoda, dejando entrever una posible ilusión romántica.

En paralelo, los hijos de Rubén mostraron su lado más tierno: Toñito regaló sus ahorros a su padre para comprar un detalle a Valeria, mientras Rubén se mostraba dispuesto a todo para recuperar a su familia, a pesar de los percances.

Por otro lado, la hija de Claudia Martínez, interpretada por Pierina Carcelén, sufrió un accidente, lo que obligó a Mauricio a salir rápidamente de la fiesta de Valeria. Finalmente, Rubén se enteró del baile entre Valeria y el misterioso hombre, por lo que hará todo lo posible para confrontarlo.

¿Será este el inicio de un nuevo romance para Valeria o logrará Rubén reconquistarla? No te pierdas los próximos capítulos y sigue la historia en Eres mi Bien.

