En el estreno de Eres mi Bien, David Villanueva se presentó con su personaje de Mauricio, un padre dedicado que se prepara para dejar a su hija en el colegio y volver a su trabajo.

Durante el desayuno, Mauricio le dijo a su hija: “Estás hecha una princesa”, compartiendo un momento cercano y lleno de cariño. Su madre, Leticia, interpretada por Diana Quijano, comentó: “No entiendo por qué te zapatas a esa tortura de manejar desde la punta hasta San Isidro y luego volver para trabajar en el Callao”.

Por su parte, Miranda, interpretada por Martina Peñaloza y hija de Mauricio, bromeó: “Amo que mi papá me lleve, todas las mamás de mis amigas se mueren por él”, mostrando la conexión especial entre padre e hija.

¿Logrará Mauricio encontrar el amor mientras sigue siendo un padre ejemplar? No te pierdas los próximos capítulos y disfruta de Eres mi Bien.

