En el estreno de Eres mi Bien, Emerson, interpretado por Claudio Calmet, protagonizó un curioso encuentro con Rebeca mientras organizaba la celebración del cumpleaños 50 de Valeria.

Durante la conversación, Rebeca fue coqueta con Emerson y le ofreció una relación más horizontal y de confianza, además de descuentos exclusivos en su bodega. Lo que parecía un ofrecimiento ambiguo terminó con Emerson solicitando un descuento en cervezas: “Vengo por la oferta de cervecitas que me ofreció, bien heladitas, al polo si es posible”, dijo.

Rebeca, sonriendo, se acercó y le dijo: “Conmigo tienes crédito ilimitado, eres el único del barrio que lo tiene”.

¿Será que Emerson caerá en los encantos de Rebeca o solo aprovechará los beneficios de la bodega? No te pierdas los próximos capítulos y sigue la historia en Eres mi Bien.

