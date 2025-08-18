En el estreno de Eres mi Bien, Alan y Valeria, mejores amigos desde hace tiempo, compartieron su primer día en la universidad, justo en el cumpleaños número 50 de Valeria.

Cuando Alan le entregó su casco para que ambos se dirigieran a clases, Valeria quiso mostrarle una canción a través de sus audífonos. Al juntar sus cabezas, Alan no pudo evitar concentrarse en las expresiones de Valeria, sonriendo al verla sonreír.

Sin embargo, la prisa por llegar a clases interrumpió el momento, dejando en suspenso si esos sentimientos podrían florecer entre ellos.

¿Será que la amistad entre Alan y Valeria podría convertirse en algo más? No te pierdas los próximos capítulos y sigue de cerca la historia en Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!