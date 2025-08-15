Eres Mi Bien: Álvaro Rod interpreta la CANCIÓN PRINCIPAL de la nueva novela de Latina
El cantautor peruano se encargará de la canción principal de la NUEVA NOVELA de Latina.
Eres mi Bien se estrena el próximo lunes 18 de agosto por las pantallas de Latina y el día jueves 14 se realizó la conferencia de prensa oficial para presentar a todo el elenco que será el encargado de protagonizar la ficción que promete ser la revelación del año.
Sin embargo, uno de los talentos, que estará presente en cada uno de los capítulos es el cantautor Álvaro Rod, el peruano de 29 años será el protagonista de darle voz a la canción oficial de la novela.
En artista estuvo presente en la conferencia de prensa y fue mencionado por Peláez, quien luego de la presentación de cada uno de los actores lo reconoció como la “voz oficial de la serie”.
¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?
“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía