Eres mi Bien se estrena el próximo lunes 18 de agosto por las pantallas de Latina y el día jueves 14 se realizó la conferencia de prensa oficial para presentar a todo el elenco que será el encargado de protagonizar la ficción que promete ser la revelación del año.

Sin embargo, uno de los talentos, que estará presente en cada uno de los capítulos es el cantautor Álvaro Rod, el peruano de 29 años será el protagonista de darle voz a la canción oficial de la novela.

En artista estuvo presente en la conferencia de prensa y fue mencionado por Peláez, quien luego de la presentación de cada uno de los actores lo reconoció como la “voz oficial de la serie”.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

Valeria Ríos como Fiorella

Claudio Rubio como Toño

Valeria Conroy como Cayetana

Diego Villarán como Alan

Leandro Hernández como David

Diana Quijano como Leticia

Stefano Meier como Ricardo

Martina Peñaloza como Miranda

Fiorella Pennano como Lucía

