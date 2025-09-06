El elenco de Eres Mi Bien se reunió con sus seguidores en un evento especial realizado en Minka a las 5 de la tarde. Los actores fueron recibidos con aplausos, regalos, flores, peluches y mucho cariño por parte de sus fans, quienes aprovecharon la oportunidad para agradecerles por las emociones que transmiten cada tarde en la pantalla.

El encuentro estuvo cargado de momentos emotivos. Un menor de edad no pudo contener las lágrimas al conocer a Diego Villarán, intérprete de Alan en Eres Mi Bien, demostrando la admiración y cariño que siente por él.

Asimismo, una seguidora protagonizó una conmovedora escena al abrazar con gran afecto a Mónica Sánchez, gesto que la actriz recibió con mucho entusiasmo.

Esta tarde se convirtió en una verdadera conexión entre el público y el elenco de Eres Mi Bien, un espacio donde ambas partes pudieron demostrar lo mucho que significan el uno para el otro.

¿Seguirán los actores compartiendo estos emotivos encuentros con sus seguidores? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien, de lunes a viernes por Latina.

