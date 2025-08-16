La conferencia de prensa de Eres mi Bien fue la gran previa al estreno que se vivirá este lunes 18 de agosto por Latina. En el evento, el elenco completo compartió sus impresiones, y el grupo juvenil destacó por su frescura y entusiasmo frente al público y los medios.

El equipo conformado por Diego Villarán, Valeria Conroy, Vasco Rodríguez, Nathalia Vargas, entre otros, mostró la energía que traerán a la pantalla. “Estoy feliz de estar en Latina nuevamente”, expresó Diego Villarán, mientras bromeaba con Vasco Rodríguez sobre el ambiente chalaco que envolverá gran parte de la historia.

La expectativa también estuvo presente en las palabras de los demás jóvenes actores, quienes aseguraron que la producción mostrará un lado diferente de sus carreras y que están listos para conectar con el público.

¿Será este elenco juvenil una de las grandes revelaciones de la novela? ¿Qué sorpresas traerán sus personajes? No te pierdas el estreno de Eres mi Bien este lunes 18 de agosto y no olvides quedarte en sintonía con El Gran Chef Famosos.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR