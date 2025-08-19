David Villanueva llegó al Perú un 28 de julio, sin saber que coincidía con las celebraciones de Fiestas Patrias ni que ese día marcaría, sin querer, un nuevo punto de partida en su vida. Doce años después, ese salto al vacío se transformó en una carrera consolidada en la ficción peruana, en una relación genuina con el público y en un vínculo personal con el país que lo acogió cuando apenas buscaba una oportunidad para empezar de nuevo.

“Vine aguja, como se dice acá. Con una mochila cargada no de plata, sino de herramientas actorales y de muchas ganas”, recuerda entre risas. Su primera aparición en la pantalla fue en un reality de competencia, un formato que le dio exposición inmediata pero que no representaba el espacio en el que realmente quería desarrollarse. “Estaba circunstancialmente ahí, pero lo mío era otra cosa”, comenta. Apenas salió del programa, se abrió la puerta que marcaría su rumbo: lo convocaron para interpretar a Don Juan Tenorio en una producción teatral nacional, y el teatro se convirtió en el punto de retorno hacia su verdadera pasión.

Villanueva tiene un modo pausado y reflexivo al hablar, pero también una convicción clara sobre su oficio. “Sentado en una silla no te va a suceder nada. Tienes que moverte, buscar tus papas, como dicen acá. El actor que espera, no actúa. Yo vine a buscar oportunidades, y para eso hay que levantarse todos los días con hambre, con energía, con actitud”, afirma. A lo largo de estos años, dice, cada experiencia ha sumado y cada compañero le ha dejado algo valioso: “Llegué sin conocer a nadie, pero tuve la fortuna de involucrarme desde el principio en proyectos serios, con elencos muy potentes. Eso me ha dado muchas horas de vuelo como actor y también como persona”.

Hoy es el protagonista de Eres mi Bien, la nueva novela familiar de Latina que se transmite de lunes a viernes, justo después de Yo Soy. En esta producción comparte escenas con un elenco diverso, donde destacan figuras reconocidas como Teddy Guzmán, Roberto Moll, Diana Quijano y Mónica Sánchez, junto a un grupo de actores jóvenes que están dando sus primeros pasos en la televisión. Esta mezcla generacional ha llevado a Villanueva a conectar con una faceta más sensible de la actuación. “Aprendo mucho de los niños y jóvenes. En el mundo adulto, a veces olvidamos de dónde venimos. Y yo soy lo que soy gracias a ese David de ocho años que se paraba frente al espejo a imitar personajes”, dice con una sonrisa.

Adaptarse al medio peruano también significó enfrentar un gran desafío: aprender el acento nacional. “Es el acento más difícil de toda Latinoamérica. Me costó mucho trabajo, pero lo logré. Practiqué tanto que ahora me sale de forma natural”, explica. Gracias a eso, comenta que ha podido interpretar personajes limeños en varias producciones sin que el público note que es extranjero, lo que considera uno de sus mayores logros como actor.

Habla del Perú con cariño y respeto. No olvida que cuando llegó, la situación en España era difícil y buscaba un nuevo lugar donde ejercer su vocación. “Acá encontré una riqueza brutal: gente, cultura, historias, oportunidades. El Perú me dio la posibilidad de poner en marcha todo lo que había aprendido y lo que llevaba dentro”, afirma con gratitud. Su camino no ha sido fácil, pero tampoco lo cambiaría por nada.

Ser extranjero, dice, exige adaptarse, soltar, reconstruirse. “Ser migrante es complicado. Hay que transmutarse constantemente, no solo como profesional, sino como ser humano. Pero también es la mayor bendición que te puede pasar, porque te obliga a empaparte de la nueva tierra. Y cuando aceptas la mezcla, no pierdes nada. Al contrario, te enriqueces. Yo no vine a cambiar mi identidad, sino a compartirla”, reflexiona.

Hoy, aunque su familia está en España, su presente está en Perú. Y mientras la vida lo mantenga aquí, seguirá apostando por este camino. “Mi sueño es poder trabajar cerca de los míos, sí. Pero también estoy acá, dando lo mejor de mí. Parte de mi alma ya es peruana. Siempre voy a llevar este país conmigo, esté donde esté”, concluye.

