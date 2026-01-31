César Ritter se despidió oficialmente de Foncho, uno de los personajes más queridos de Eres Mi Bien, a través de una emotiva publicación en redes sociales. El actor agradeció la confianza, el compañerismo y el trabajo colectivo que marcaron su participación en la producción de Latina Televisión.

En su mensaje, Ritter recordó que todo comenzó con un gesto de reconocimiento por parte de Eric Jurgensen, seguido de una propuesta que, según sus propias palabras, se cumplió de inicio a fin. “Nada raro, tratándose de usted”, escribió, resaltando la seriedad y el compromiso detrás del proyecto.

El actor también dedicó palabras especiales a Chasqui Producciones, liderada por Nito Lay, destacando el ambiente humano y profesional que lo acompañó durante las grabaciones. “Ahí todos y todas hicieron que cada día me sienta contento de ser actor”, expresó, además de aplaudir a la productora por apostar por la ficción nacional.

Sobre la construcción de su personaje, Ritter señaló que Foncho nació y creció rápidamente, gracias al trabajo conjunto con sus directores Luchito Barrios, Toño Vega Espejo y Coqui Tapia, a quienes agradeció por la confianza y la experiencia compartida.

Asimismo, el actor resaltó el talento y la calidad humana del elenco, mencionando de manera especial a David Villanueva, Fiorella Luna y a Fiorella Pennano, con quienes compartió varias de sus escenas más importantes dentro de la historia. Ritter no dejó de reconocer el esfuerzo de Fiorella Luna, quien afrontó escenas complejas durante su embarazo, así como el apoyo constante de todo el equipo técnico, maquillaje, vestuario y guion.

Finalmente, César Ritter cerró su mensaje con una sentida despedida: “No sé cuándo nos volveremos a juntar, quizá nos toque competir, pero el deseo es que siempre les vaya bien. Adiós, Foncho. Adiós, Eres Mi Bien”. Un adiós que marca el cierre de una etapa y deja huella en la novela y en sus seguidores.