AVANCE de Eres Mi Bien HOY miércoles 24: Valeria paga las CONSECUENCIAS de los actos de Toñito, ¿su relación con Mauricio será perjudicada?
Actualizado el: 24 septiembre 25 | 10:36 am
En el nuevo capítulo de “Eres Mi Bien”, la tensión se apodera de las familias tras un comentario que deja una herida profunda. Toñito cruza todos los límites al decirle a Miranda que su papá biológico la habría abandonado porque “era mala y no la quería”, asegurando que, a diferencia de ella, su papá Rubén nunca lo dejaría porque sí lo quiere.
La pequeña queda devastada, y entre lágrimas, le confiesa a su madre Claudia que cree que Toñito tiene razón, provocando que a Claudia se le rompa el corazón.
Conmovida y enfurecida, Claudia encara a Valeria para reclamarle el comportamiento de su hijo. Mientras Valeria confía en que todo puede solucionarse, Claudia no está dispuesta a dejar pasar el dolor de su hija.
Por otro lado, Francisca y David sufren tras la prohibición impuesta por Rebeca y Meche, quienes no permiten que los jóvenes se vean. Tan seria es la medida que Meche incluso acompaña a David para asegurarse de que no se encuentre con la sobrina de Rebeca.
Mientras tanto, Mauricio parece haber descubierto el conflicto que involucró a su hija y a Toñito, y por primera vez en la historia lo veremos realmente molesto con Valeria.
¿Podrá Valeria encontrar una salida a este enfrentamiento entre Claudia y Toñito? ¿Se romperá definitivamente la amistad entre Francisca y David? No te pierdas todo lo que pasará HOY en “Eres Mi Bien”.
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía