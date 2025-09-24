En el nuevo capítulo de “Eres Mi Bien”, la tensión se apodera de las familias tras un comentario que deja una herida profunda. Toñito cruza todos los límites al decirle a Miranda que su papá biológico la habría abandonado porque “era mala y no la quería”, asegurando que, a diferencia de ella, su papá Rubén nunca lo dejaría porque sí lo quiere.

La pequeña queda devastada, y entre lágrimas, le confiesa a su madre Claudia que cree que Toñito tiene razón, provocando que a Claudia se le rompa el corazón.

Conmovida y enfurecida, Claudia encara a Valeria para reclamarle el comportamiento de su hijo. Mientras Valeria confía en que todo puede solucionarse, Claudia no está dispuesta a dejar pasar el dolor de su hija.

Por otro lado, Francisca y David sufren tras la prohibición impuesta por Rebeca y Meche, quienes no permiten que los jóvenes se vean. Tan seria es la medida que Meche incluso acompaña a David para asegurarse de que no se encuentre con la sobrina de Rebeca.

Mientras tanto, Mauricio parece haber descubierto el conflicto que involucró a su hija y a Toñito, y por primera vez en la historia lo veremos realmente molesto con Valeria.

¿Podrá Valeria encontrar una salida a este enfrentamiento entre Claudia y Toñito? ¿Se romperá definitivamente la amistad entre Francisca y David? No te pierdas todo lo que pasará HOY en “Eres Mi Bien”.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

