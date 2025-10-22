AVANCE de Eres Mi Bien HOY miércoles 22: Cayetana se CANSA de Alan y le pide OLVIDAR a Fiorella
Actualizado el: 22 octubre 25 | 11:51 am
En el nuevo capítulo de Eres Mi Bien, los sentimientos siguen jugando con el destino de sus protagonistas. Sebastián no tiene dentro de sus planes olvidarse de Fiorella y, decidido a reconquistarla, le suplica una vez más que regrese a su vida.
Mientras tanto, Alan no puede quedarse de brazos cruzados y hace todo lo posible por protegerla de su ex, sin imaginar que esto provocará la molestia de Cayetana, quien harta de su preocupación desmedida, le advierte que lo mejor —aunque le duela— es olvidarse de Fiorella de una vez por todas.
Por otro lado, Leticia aparece sorpresivamente en casa de Rebeca, generando un ambiente lleno de tensión e incómodos silencios. Y en otro punto de la historia, David se encuentra con su primera fan mientras pasea con Francisca, un inesperado momento que podría despertar nuevos sentimientos entre ambos y marcar un antes y un después en su relación.
¿Cederá Fiorella ante las súplicas de Sebastián? 💔 ¿Podrá Alan seguir el consejo de Cayetana y cerrar ese capítulo de su vida? No te pierdas todo lo que pasará esta noche en Eres Mi Bien y descubre cómo el amor y el orgullo se enfrentan en un episodio lleno de emoción.
¿Quiénes son los actores de “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía