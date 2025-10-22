En el nuevo capítulo de Eres Mi Bien, los sentimientos siguen jugando con el destino de sus protagonistas. Sebastián no tiene dentro de sus planes olvidarse de Fiorella y, decidido a reconquistarla, le suplica una vez más que regrese a su vida.

Mientras tanto, Alan no puede quedarse de brazos cruzados y hace todo lo posible por protegerla de su ex, sin imaginar que esto provocará la molestia de Cayetana, quien harta de su preocupación desmedida, le advierte que lo mejor —aunque le duela— es olvidarse de Fiorella de una vez por todas.

Por otro lado, Leticia aparece sorpresivamente en casa de Rebeca, generando un ambiente lleno de tensión e incómodos silencios. Y en otro punto de la historia, David se encuentra con su primera fan mientras pasea con Francisca, un inesperado momento que podría despertar nuevos sentimientos entre ambos y marcar un antes y un después en su relación.

¿Cederá Fiorella ante las súplicas de Sebastián? 💔 ¿Podrá Alan seguir el consejo de Cayetana y cerrar ese capítulo de su vida? No te pierdas todo lo que pasará esta noche en Eres Mi Bien y descubre cómo el amor y el orgullo se enfrentan en un episodio lleno de emoción.

¿Quiénes son los actores de “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

