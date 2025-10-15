En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Meche demuestra que está lista para dejar el pasado atrás. Frente a Francisca y con David como testigo, decide hablar con sinceridad y sin rodeos. Con voz firme pero serena, le dice que quiere enterrar el hacha de guerra y dejar atrás los malos entendidos, dejando claro que su intención es recuperar la paz familiar.

Mientras tanto, Roxana y Foncho viven un momento lleno de nervios y ternura. Ambos intentan asimilar la noticia que cambió sus vidas, y aunque el miedo los invade, deciden apoyarse mutuamente. “De lo que sí estoy segura es que serás un gran papá”, le dice Roxana dulcemente a Foncho, tratando de calmarlo y darle esperanza.

Sin embargo, la tranquilidad no dura mucho. La noticia llega a oídos de Lucía, quien, al enterarse, queda completamente en shock. Casi se atraganta del asombro, con el corazón destrozado y la mirada perdida, incapaz de creer lo que acaba de escuchar.

¿Podrá Lucía soportar esta verdad? ¿Será este el inicio de una nueva etapa para Roxana y Foncho? ¿Y realmente Meche podrá reconciliarse con su pasado? No te pierdas lo que viene esta noche en Eres Mi Bien.

¿Quiénes son los actores de “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR