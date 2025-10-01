AVANCE de Eres Mi Bien HOY miércoles 01: ¿un nuevo INTERÉS AMOROSO para Mauricio? Sebastiá dispuesto a hacer CUALQUIER COSA para recuperar a Fiorella
La tensión sigue creciendo en la historia y los secretos salen a la luz. Desde las 20:00 p.m., ¡NO TE LO PIERDAS!
En el nuevo capítulo de Eres Mi Bien, Foncho se muestra alterado y desconcertado por la llegada de la nueva secretaria de Mauricio, llamada Bárbara, y su exasperación aumenta al descubrir el apellido de la joven.
Mientras tanto, Sebastián y su amigo ponen en marcha un plan malintencionado para presionar a Fiorella, falsificando una llamada de la universidad en la que le exigen pagar la boleta tras haber perdido la beca.
La situación se complica aún más cuando Valeria descubre el secreto que su hija mayor intentaba ocultar: efectivamente, había perdido la beca. A la par, Leticia sostiene un enigmático contacto con una misteriosa mujer que parece traer consigo nuevos conflictos.
Y como si fuera poco, aparece un nuevo personaje: Renato Molina, decidido a acercarse a Miranda, a quien sorprende con una declaración cargada de sentimientos: “Quién diría que 11 años después, ibas a significar tanto para mí”.
¿Qué hará Foncho tras conocer la verdad sobre Bárbara? ¿Cómo reaccionará Fiorella al verse acorralada por la falsa llamada? ¿Qué consecuencias traerá el regreso de Renato? No te pierdas todo lo que sucederá esta noche desde las 20:00 p.m. en Eres Mi Bien.
¿Quiénes son los actores de “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía