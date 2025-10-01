En el nuevo capítulo de Eres Mi Bien, Foncho se muestra alterado y desconcertado por la llegada de la nueva secretaria de Mauricio, llamada Bárbara, y su exasperación aumenta al descubrir el apellido de la joven.

Mientras tanto, Sebastián y su amigo ponen en marcha un plan malintencionado para presionar a Fiorella, falsificando una llamada de la universidad en la que le exigen pagar la boleta tras haber perdido la beca.

La situación se complica aún más cuando Valeria descubre el secreto que su hija mayor intentaba ocultar: efectivamente, había perdido la beca. A la par, Leticia sostiene un enigmático contacto con una misteriosa mujer que parece traer consigo nuevos conflictos.

Y como si fuera poco, aparece un nuevo personaje: Renato Molina, decidido a acercarse a Miranda, a quien sorprende con una declaración cargada de sentimientos: “Quién diría que 11 años después, ibas a significar tanto para mí”.

¿Qué hará Foncho tras conocer la verdad sobre Bárbara? ¿Cómo reaccionará Fiorella al verse acorralada por la falsa llamada? ¿Qué consecuencias traerá el regreso de Renato? No te pierdas todo lo que sucederá esta noche desde las 20:00 p.m. en Eres Mi Bien.

¿Quiénes son los actores de “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

