AVANCE de Eres Mi Bien HOY martes 30: Valeria DESCUBRE lo que Fiorella tanto trataba de OCULTAR
Actualizado el: 30 septiembre 25 | 10:29 am
En Eres Mi Bien, Rubén intenta enmendar sus errores llevando montones de pollo a la brasa como parte de la pensión de alimentos directo a la casa de Valeria, quien lo recibe bastante incómoda por la inesperada y cómica manera de cumplir con sus responsabilidades.
Pero la comedia pronto da paso a la tensión, ya que dos nuevos y misteriosos personajes aparecen en escena, y al menos uno de ellos parece destinado a alterar la vida de Mauricio. A esto se suma un fuerte impacto en la vida de Valeria, cuando recibe una llamada inesperada y no puede evitar reaccionar sorprendida con la frase: “¿Cómo que perdió la beca?”.
¿Qué consecuencias traerá la llegada de estos nuevos personajes? ¿Cómo enfrentará Valeria la verdad que acaba de escuchar? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien.
¿Quiénes son los actores de “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía