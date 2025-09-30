En Eres Mi Bien, Rubén intenta enmendar sus errores llevando montones de pollo a la brasa como parte de la pensión de alimentos directo a la casa de Valeria, quien lo recibe bastante incómoda por la inesperada y cómica manera de cumplir con sus responsabilidades.

Pero la comedia pronto da paso a la tensión, ya que dos nuevos y misteriosos personajes aparecen en escena, y al menos uno de ellos parece destinado a alterar la vida de Mauricio. A esto se suma un fuerte impacto en la vida de Valeria, cuando recibe una llamada inesperada y no puede evitar reaccionar sorprendida con la frase: “¿Cómo que perdió la beca?”.

¿Qué consecuencias traerá la llegada de estos nuevos personajes? ¿Cómo enfrentará Valeria la verdad que acaba de escuchar? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien.

¿Quiénes son los actores de “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

