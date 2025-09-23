En Eres Mi Bien, Emerson enfrenta a sus hijos, en especial a David, y le reclama por ocultarle lo del concurso de baile. Aunque entiende que su hijo no quisiera contarle a Meche, no puede comprender por qué a él también lo dejó de lado.

Al mismo tiempo, Meche encara a Rebeca y le reprocha la cercanía de Francisca con David y su participación en televisión nacional. Sin embargo, Rebeca no se deja intimidar y ambas muestran su carácter fuerte sin ceder un centímetro.

Mientras tanto, Valeria acompaña a Mauricio y lo consuela tras las crueles palabras de Leticia, quien lo hirió llamándolo “mal padre”. En paralelo, Foncho protagoniza una serie de situaciones extrañas y divertidas con Roxana, llenando de humor el episodio. Por otro lado, Alan, que parecía haber dejado atrás a Fiorella, demuestra que aún no logra olvidarla del todo.

¿Podrá David recuperar la confianza de su padre? ¿Se intensificarán los enfrentamientos entre Meche y Rebeca? ¿Logrará Mauricio sanar las heridas provocadas por Leticia? No te pierdas lo que sucederá esta noche a las 20:00 p.m. en Eres Mi Bien.