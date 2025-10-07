En “Eres Mi Bien”, nuevas tensiones y revelaciones marcarán el rumbo de los protagonistas. Tras ganar popularidad, Rubén recibe la propuesta de varias señoras que lo contratan para un show privado, en el que incluso debe sacarse la camisa y disfrazarse. Aunque dudaba al inicio, termina aceptando luego de ser convencido por Lucía.

Por otro lado, Meche decide aceptar públicamente la relación de David con su “amigo”, contándole al mundo entero lo que antes mantenía en secreto. Mientras tanto, Mauricio presenta a su nueva secretaria, Bárbara, a Valeria, quien no parece tomarse del todo bien este nuevo ingreso.

En paralelo, Bárbara, en complicidad con Leticia, prepara un plan para seducir a Mauricio y lograr que olvide definitivamente a Valeria, lo que amenaza con cambiar el rumbo de su historia.

¿Caerá Mauricio en la trampa de Bárbara y Leticia? ¿Cómo reaccionará Valeria ante esta situación? No te pierdas lo que pasará esta noche en “Eres Mi Bien”.

¿Quiénes son los actores de “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR