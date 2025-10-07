AVANCE de Eres Mi Bien HOY martes 07: Rubén sorprende con SHOWS PRIVADOS y, ¿Mauricio CAE en la trampa de Bárbara?
Actualizado el: 07 octubre 25 | 10:49 am
En “Eres Mi Bien”, nuevas tensiones y revelaciones marcarán el rumbo de los protagonistas. Tras ganar popularidad, Rubén recibe la propuesta de varias señoras que lo contratan para un show privado, en el que incluso debe sacarse la camisa y disfrazarse. Aunque dudaba al inicio, termina aceptando luego de ser convencido por Lucía.
Por otro lado, Meche decide aceptar públicamente la relación de David con su “amigo”, contándole al mundo entero lo que antes mantenía en secreto. Mientras tanto, Mauricio presenta a su nueva secretaria, Bárbara, a Valeria, quien no parece tomarse del todo bien este nuevo ingreso.
En paralelo, Bárbara, en complicidad con Leticia, prepara un plan para seducir a Mauricio y lograr que olvide definitivamente a Valeria, lo que amenaza con cambiar el rumbo de su historia.
¿Caerá Mauricio en la trampa de Bárbara y Leticia? ¿Cómo reaccionará Valeria ante esta situación? No te pierdas lo que pasará esta noche en “Eres Mi Bien”.
¿Quiénes son los actores de “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía