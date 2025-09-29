En Eres Mi Bien, los caminos de los protagonistas se entrelazan en medio de emociones intensas. Roxana y Foncho intentan animar a sus amigos tras la ruptura y la canción de Rubén, la cual sigue sonando en todas partes. Sin embargo, a pesar de la insistencia de Foncho, Mauricio parece quedar atrapado en los recuerdos de su pasado con Valeria. Mientras tanto, el éxito de Rubén, de la mano de Lucía, continúa en ascenso.

Pero los sueños también están en juego: David se encuentra a una sola prueba física de ingresar a una prestigiosa academia de fútbol, mientras que Fiorella vive la tensión del esperado debut como modelo en la sección más importante de la velada. Sin embargo, su gran momento se ve interrumpido cuando es interceptada por Sebas, quien con rabia en los ojos le reclama por participar en la pasarela, algo que él le había prohibido.

¿Podrá Mauricio dejar atrás el pasado con Valeria? ¿Fiorella logrará subirse finalmente a la pasarela pese a la furia de Sebas? No te pierdas este nuevo episodio de Eres Mi Bien.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

