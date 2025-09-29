AVANCE de Eres Mi Bien HOY lunes 29: ¿Fiorella en PELIGRO? Sebastián descubre la verdad sobre la pasarela y PIERDE la cabeza con Fiorella
Desde las 20:00 p.m., ¡NO TE LO PIERDAS!
Actualizado el: 29 septiembre 25 | 10:29 am
En Eres Mi Bien, los caminos de los protagonistas se entrelazan en medio de emociones intensas. Roxana y Foncho intentan animar a sus amigos tras la ruptura y la canción de Rubén, la cual sigue sonando en todas partes. Sin embargo, a pesar de la insistencia de Foncho, Mauricio parece quedar atrapado en los recuerdos de su pasado con Valeria. Mientras tanto, el éxito de Rubén, de la mano de Lucía, continúa en ascenso.
Pero los sueños también están en juego: David se encuentra a una sola prueba física de ingresar a una prestigiosa academia de fútbol, mientras que Fiorella vive la tensión del esperado debut como modelo en la sección más importante de la velada. Sin embargo, su gran momento se ve interrumpido cuando es interceptada por Sebas, quien con rabia en los ojos le reclama por participar en la pasarela, algo que él le había prohibido.
¿Podrá Mauricio dejar atrás el pasado con Valeria? ¿Fiorella logrará subirse finalmente a la pasarela pese a la furia de Sebas? No te pierdas este nuevo episodio de Eres Mi Bien.
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía