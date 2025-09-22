La historia de Eres Mi Bien nos muestra cómo la fiesta de Miranda transcurre en un ambiente aparentemente tranquilo, celebrando su cumpleaños rodeada de sus padres, Claudia y Mauricio. Sin embargo, la calma se rompe cuando Toñito aprovecha la ocasión para sabotear la relación de su madre, Valeria, con Mauricio, intentando arruinar el momento más especial de la hija de este.

Por otro lado, la relación entre David y Francisca atraviesa un momento decisivo. Mientras él se concentra en su partido, parece olvidar la promesa que le hizo de llegar a tiempo al concurso de salsa. En el set de televisión, Francisca y su tía Rebeca reciben la dura advertencia de que, si David no aparece, ella quedará descalificada, dejando en suspenso tanto su futuro artístico como su relación.

¿Logrará David llegar antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué pasará con los intentos de Toñito por separar a su madre de Mauricio? No te pierdas este emocionante capítulo de Eres Mi Bien, a las 20:00 p.m., solo por Latina.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

